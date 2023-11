Aparece Sofía Zamarrón Apodaca, hija de Julián Lebarón; “sí la tenían retenida”, reporta familiar

Un famiiar de Sofía Zamarrón Apodaca, hija de Julián Lebarón, informó que la joven fue localizada y que sí la tenían"retenida".Miles de residentes irrumpieron en almacenes y centros de distribución de ayuda de las Naciones Unidas (ONU) ubicados en el sur y en el centro de la Franja y se llevaron harina y otros suministros básicos, como artículos de higiene.

El impacto de la guerra de Israel contra el grupo militante radical Hamás ha sido devastador para miles de familias en Gaza. Abeer Etefa, una vocera del Programa Mundial de Alimentos (PMA), dijo que la entrada de la población en los almacenes de varios centros de distribución de ayuda en Gaza eran “de esperarse” debido a las “difíciles condiciones que enfrenta la población”.

Cree que el apagón telefónico y de internet del sábado pudo haber contribuido a lo ocurrido en los almacenes y centros de distribución.no pudo comunicarse con los equipos en el terreno.

Hamás mató a más de 1.400 personas en Israel en los ataques del 7 de octubre, la mayoría civiles, y tomó más de 200 rehenes, lo que provocó la reacción militar israelí.cada hora, la situación en Gaza se vuelve más desesperadaIsrael dijo que Egipto y Estados Unidos ampliarían la ayuda humanitaria a Gaza el domingo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: 'La tenían retenida', hallan a Sofía Zamarrón Apodaca, hija de Julián LeBarónLa menor fue vista por última vez esta mañana al ingresar a la Universidad Tecnológica de Paquimé en Chihuahua

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Así vivieron Halloween los equipos de futbol en Nuevo León: Tigres, Rayados y Real ApodacaGignac fue uno de los jugadores que se puso máscara con motivo del 31 de octubre.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MILENIO: Julián Araujo consiguió su primer gol en Europa con Las Palmas en Copa del ReyJulián Araujo participó con un gol en la victoria de Las Palmas en la Copa del Rey

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

TUDNMEX: Julián Araujo anota su primer gol en Europa en Copa del Rey con Las PalmasEl mexicano anotó en el compromiso de la Primera Ronda de la Copa del Rey ante el Manacor.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: VIDEO: Julián Araujo hace su primer golazo en Europa con Las PalmasEl mexicano intentó meter un centro, pero concretó una anotación

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: América enfrentará al Atlético San Luis sin Julián Quiñones, quien es baja por lesiónAndré Jardine no contará con su goleador por segundo partido consecutivo

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕