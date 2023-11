Los anuncios son inevitables y si algo han mostrado todas las plataformas de comunicación y entretenimiento es que tendrán, tarde o temprano, comerciales, después de todo los ingresos por publicidad ayudan a pagar las cuentas. La experiencia en los videojuegos también se dirige hacia allá, pero en este momento y en su mayoría se trata de publicidad autorreferencial o sea propia del sector.

Sin embargo, hay quien cuestiona este tipo de modelo y hoy le tocó estar en el banquillo de los acusados a Xbox. Video: Las siniestras intenciones de Xbox Anuncio de Modern Warfare 3 en la pantalla de inicio de Xbox molesta a usuarios A unos días del estreno de Call of Duty: Modern Warfare III, Xbox no tardó en aprovechar el hype de su nueva y flamante adquisición pero la propuesta no fue del agrado de todos sus usuarios. De acuerdo con reportes, un anuncio que invita a la preventa la nueva entrega de la franquicia apareció de forma sorpresiva al encender sus consolas y en cuanto estas se conectaron a Internet, proceso que se realiza de forma automática. Se trata de publicidad de tipo pop-up, o sea que salta de repente para mostrar el producto a promociona

:

MİLENİO: Peso Pluma estrena 'Peligro', su canción para 'Call of Duty: Modern Warfare III'El cantante mexicano colaboró con el videojuego Call of Duty Modern Warfare III con la canción 'Peligro', ve el video aquí:

Fuente: Milenio | Leer más »

LEVELUPCOM: Jugadores arremeten contra la campaña de Call of Duty: Modern Warfare IIILa duración de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare III ha sido objeto de críticas por parte de los jugadores y creadores de contenido.

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

LEVELUPCOM: Call of Duty: Modern Warfare III requiere mucho espacio de almacenamientoEl acceso anticipado a la campaña single-player de Call of Duty: Modern Warfare III ya está disponible, pero los jugadores se sorprendieron por la cantidad de espacio que requiere la instalación. El peso total del juego alcanza los 234.9 GB en PlayStation 5 y se necesitan al menos 149 GB de espacio libre en PC.

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

LEVELUPCOM: Peso Pluma enciende el hype por Call of Duty: Modern Warfare IIIA inicios de octubre, te compartimos información sobre la colaboración entre Call of Duty y Peso Pluma para el lanzamiento de Modern Warfare III. El intérprete de corridos tumbados lanzó un video en el que aseguró que viene algo muy interesante para el debut del FPS en su edición de este año. En este material se escucha un corrido de fondo que podría corresponder con la sorpresa que tienen para los fans. Pues bien, esta vez hay algo nuevo pues las cuentas oficiales de Call of Duty compartieron el que sería el título del tema que dará la bienvenida a Modern Warfare III.

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

HERALDODEMEXİCO: Peso Pluma compuso una canción para el nuevo Call of Duty: Modern Warfare III, así suenaEl título saldará al a venta el próximo 10 de noviembre y los fans del intérprete están emocionados

Fuente: heraldodemexico | Leer más »

VANGUARDİAMX: ¡Hasta en el Xbox! Peso Pluma lanza colaboración con Call Of Duty: Modern Warfare IIIAl próximo lanzamiento de la tercera entrega del videojuego, se le suma ‘Peligro’ canción para el soundtrack oficial interpretada por “la doble P”

Fuente: vanguardiamx | Leer más »