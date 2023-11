Anuncian rutas alternas de Metrobús y RTP por cierre de segundo tramo de L1 de Metro CdMx

Centram Chapultepec - Isabel la Católica: contará con siete estaciones iniciando en Centram Chapultepex, seguida por Chapultepec / Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, Balderas, Salto de agua, Isabel la Católica.Alameda Tacubaya - Balderas: el circuito más corto recorrerá seis estaciones de alameda Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec / Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, Balderas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Metro y Metrobús: Qué pasa MXM hoy 31 de octubre de 2023Sigue minuto por minuto cómo va el transporte público y lo que pasa en vialidades de la capital

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Metro y Metrobús de la CDMX: hoy martes 31 de octubre de 2023Usuarios de internet señalaron los retrasos del Metro y Metrobús de la CDMX

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Metro y Metrobús: Qué pasa MXM hoy 01 de noviembre de 2023Sigue minuto por minuto cómo va el transporte público y lo que pasa en vialidades de la capital

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Anuncian cierre de segundo tramo de Línea 1 del Metro de CdMx; ¿cuándo será?El próximo jueves 9 de noviembre, cerrará de forma temporal el tramo Isabel la Católica- Observatorio de la Línea 1 del Metro de Ciudad de México.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Inaguran primera fase del Cetram Martín CarreraEl Centro de Transferencia Modal cuenta con cámaras de viodeovigilancia, conexión con el metro, metrobús, trolebús, RTP, biciestacionamiento y transporte público concesionado

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Metro de la CDMX: ¿cuándo cierra el segundo tramo de la Línea 1?Anuncian el último día de operación de la ruta que va desde Observatorio a Balderas

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕