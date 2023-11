Anuncian que Samuel García dejará gubernatura el 12 de noviembre para buscar candidatura presidencial

Al terminar hoy una comparecencia ante los diputados locales, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, Navarro no especificó la forma en que García solicitará licencia para el puesto.

“Es oficial, se va el gobernador a una campaña para la Presidencia de la República Mexicana. Debe estarlo haciendo el día 12 de noviembre, se va a la campaña”, dijo hoy el funcionario estatal en conferencia de prensa posterior a su encuentro con los legisladores locales.

“Se está analizando todo eso”, dijo para terminar con la entrevista, por lo que se espera que, inicialmente quede como encargado del despacho. En la actualidad hay una licencia que el Congreso local concedió al gobernador para que se separe del cargo del 2 de diciembre al 2 de junio del 2024 para cumplir con el requisito temporal de Ley, y designó como interino Arturo Salinas Garza, de cercanía con panistas, quien solicitó licencia al Tribunal Superior de Justicia para ocupar la posición.

Es posible que, como estrategia legal, Navarro ocupe el puesto en calidad de encargado del despacho de la Gubernatura, aunque desde que solicitó licencia el 23 de octubre, Samuel García ha sido evasivo y no ha sido preciso sobre la forma en que dejará el mandato.

En su comparecencia ante los diputados, Navarro dio por hecho que ocupará el puesto en el tiempo que se ausente el gobernador, lo que provocó una reacción de rechazo de parte del diputado Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada albiazul, que señaló que el puesto de interino será ocupado por Salinas Garza.

