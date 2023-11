Anuncian cierre de tramo dos de la Línea rosa del metro para remodelación

La administración capitalina continuará con los trabajos de remodelación para entregar una “nueva Línea 1”, una vez que se completó el tramo de Pantitlán a Isabel la Católica. El cronograma oficial indicaba que todo el proyecto debió haber estado listo desde agosto de 2023, pero el gobierno capitalino lleva un atraso de al menos 8 meses.-Servicio de RTP en vialidades paralelas al tramo en modernizaciónLos trabajos incluyen la sustitución y modernización de todos los sistemas de vías, eléctricos y electrónicos de las estaciones.

Se cambiará la red corriente alterna en 15kv, sustitución de 17 subestaciones rectificadoras, sustitución en sistema de alimentación a trenes, cambio de alimentación de baja tensión y sustitución y cambio de red de comunicación.

Se renovarán los locales técnicos con sustitución integral de equipamiento, sustitución del sistema de videovigilancia, voz y datos para la comunicación en estaciones y trenes; al igual que la sustitución obsoleta de PA 135 por un sistema de última generación de control y seguimiento de trenes (CBTC).

