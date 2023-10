, pero sin duda el jugador tiene los objetivos muy claros y está consciente que no ya no hay margen de error. En conferencia de prensa previa al partido de este fin de semana,“Sabemos que nos quedan cuatro partidos cruciales y estamos conscientes de que tenemos que ganar sí o sí, debemos de estar enfocados al cien por ciento en los juegos, paso a paso, ya no hay margen de error, pero el equipo está consciente y no hay más que ir para adelante”.

Además mencionó que está consciente de que siempre habrá críticas y que solo queda asumirlas con madurez y responsabilidad. y espera poder transmitir esa confianza al equipo celeste, además de querer ser un buen líder sobre todo en estos momentos. “Quiero seguir demostrando pero no solo, sino en conjunto”, dijo. Se le cuestionó sobre si le gustaría llegar al fútbol europeo, pues ha estado cerca, pero nada se ha podido concretar.

