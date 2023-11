Antisemitismo e islamofobia: la creciente tensión que viven las comunidades judías y musulmanas por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza

La acción de cientos de hombres jóvenes que inundaron la terminal fue fomentada y coordinada a través de mensajes en un canal islamista de Telegram, según una investigación de la BBC, y tomó a las autoridades por sorpresa. Unas 60 personas resultaron arrestadas.

Y especialmente en Europa. En los últimos días en París aparecieron pintadas estrellas de David en edificios en los que supuestamente viven ciudadanos de origen judío. Muchos argumentan que criticar a Israel por la respuesta militar sobre Gaza, que ha causado 8.500 muertes de palestinos, tras el ataque del grupo Hamas el 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos israelíes y más de 250 secuestrados, no supone ser antisemita.Pero se ha visto “un aumento alarmante” desde el comienzo de hostilidades entre Hamas e Israel, principalmente en los países europeos con considerables comunidades judías y musulmanas como Reino Unido, Francia y Alemania.

“Frecuentemente hay una correlación entre los eventos en el Medio Oriente y el aumento de incidentes antisemitas en Europa”, recalcó.aunque ha habido un aumento de los casos reportados de islamofobia, no se cuenta con los mismo datos oficiales que hay sobre el antisemitismoContrario a Reino Unido, Francia y Alemania no registran esos incidentes de odio anti-islámico, lo que crea un problema para combatirlo.

En Reino Unido ha habido masivas manifestaciones en solidaridad con los habitantes de Gaza. Entre los manifestantes hubo una minoría que pedía la “desaparición” de Israel, lo que motivó a la secretaria del Interior británica, Suella Braverman, a describir las protestas como “marchas de odio” sin hacer distinción entre la mayoría de los participantes pacíficos y la minoría radical.

