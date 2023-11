Anticipa Manolo que Coahuila tendrá nuevas inversiones

Jiménez Salinas tuvo participación en la conferencia “Infraestructura para el Crecimiento Coahuila-Texas”, impartida por Caroline Mays, subsecretaria de Planeación del Departamento de Transporte de Texas.“La relación entre Coahuila y Texas es histórica, somos vecinos y hermanos. Asistí a la conferencia Infraestructura para el Crecimiento Coahuila-Texas de la Subsecretaria de Planeación y Programas Modales de Texas, Caroline Mays.

Dijo que en el eje Coahuila Global, donde se ha estado trabajando para fortalecer el desarrollo económico de la entidad con acciones a implementar a partir del 1 de diciembre, se han hecho visitas a diferentes países del mundo.

“Ya estuvimos en Estados Unidos, y ahora tocó por Asia en donde tuvimos una gira muy productiva y la oportunidad de estar con empresas que están inmersas en la industria automotriz y dimos tiros de precisión”, señaló.

Recordó que estuvo con los ejecutivos de dichas empresas para presentarles lo que ofrece Coahuila, empresas que en su mayoría ya tomaron la decisión de instalarse en México y están viendo en dónde, mientras que otras ya tienen a Coahuila en sus principales 3 ó 5 opciones, y otras que ya están en el estado y desean crecer.

“Fuimos a hacer amarres, a ponernos a las órdenes y estaremos regresando en el mes de abril o mayo para cosechar lo que fuimos a sembrar en esta visita; vamos a recibir empresarios en las próximas semanas para ya ir encaminando, y lo que puedo garantizar es que vienen inversiones muy buenas, muy fuertes que nos van a ayudar a seguir generando empleos en nuestro estado”, apuntó.

