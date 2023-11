Ante ruptura interna, Morena deberá aplicar ‘operación cicatriz’: expertos

“Es una operación compleja, pero si se tienen las condiciones (...) lo sustancial es que se pueda hacer este adecuado reparto para que todo el mundo se quede con algo”, agregó.se ha vuelto atractivo como un membrete electoral, y a Morena se han mudado muchos grupos del PRI, del PAN y PRD. Pero estos grupos son los que al final de cuentas estarían en pugna con los que se consideran puros”, señaló.

El acuerdo obliga a partidos nacionales a postular por lo menos cinco mujeres en las nueve entidades, incluyendo la Ciudad de México, pero en el proceso interno que compiten 54 aspirantes, entre cinco y siete por estado, la mayoría de las encuestas sugieren que en al menos ocho los hombres encabezan las preferencias. La excepción es Veracruz, donde la ex secretaria de energía, Rocío Nahle se posiciona como la favorita.

“Va a ver dos, tres o cuatro hombres que ganando su encuesta, no van a ser los coordinadores. No queremos que esa decisión vaya a provocar una ruptura”, dijo Delgado en conferencia de prensa el pasado 31 de octubre.

El tema ahora será saber qué aspirantes serán sacrificados y en qué entidades, lo cual ya está provocando actos de rebeldía en lugares como la capital, donde la pugna interna orilló a la virtual candidata presidencial de, Claudia Sheinbaum, a cancelar un mitin en el Estadio Azul el pasado 24 de octubre. La asistencia fue baja y las tribunas lucían semi vacías.

