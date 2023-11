Ante nearshoring, urge Texas a Coahuila que invierta en carretera 57 para mejorar comercio

En el evento estuvieron presentes Manolo Jiménez Salinas, gobernador electo de Coahuila; José María Fraustro Siller, alcalde de Saltillo; Claudia Lagos Galindo, gerente de la División de Planeación y Programación de Transporte del TxDOT, así como Eduardo Olmos, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila.

Particularmente en la 35 que es la conexión con la 57, el costo del proyecto está estimado en 67.2 mil millones de dólares. Señaló que a la par de mejora en las carreteras, dos puertos entre Piedras Negras e Eagle Pass, así como el de Acuña y Del Río, deben comenzar a ser más rápidos para los tráilers de carga.

Agregó que cuando piensan en la infraestructura de Texas lo hacen con miras binacionales, poniendo como ejemplo la interestatal 35 o el ‘Port to Place’. Asimismo, mencionó que es necesaria la inversión tanto en las carreteras como en la mejora del ‘Port to Place’, es decir la posibilidad de que las mercancías que entren a México por Mazatlán lleguen a Texas atravesando Coahuila.

Estimó que para finales del marzo del 2024 estén listas las obras, mientras que está en trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal la construcción de seis nuevos carriles.

