Ante la tragedia, ¿cómo actuar en materia de competencia económica?

Estos acuerdos pueden ayudar a que las empresas combinen sus recursos para suministrar bienes que no estarían disponibles de otra manera, a menor costo o de manera más rápida.Para esa autoridad, la recuperación requiere esfuerzos coordinados entre competidores, incluyendo joint ventures, licenciamiento conjunto y diversos acuerdos contractuales, por ejemplo, para compartir técnicas y experiencias.

EL_UNIVERSAL_MX: América Latina será la última región en masificar el uso de autos eléctricosBrasil y México serán los países más adelantados, de acuerdo con un análisis de Bloomberg NEF

EL ECONOMISTA: Precios del jugo de naranja tocan máximos históricos ante menor producción en EU, Brasil y MéxicoEl contrato de jugo congelado de naranja concentrado (FCOJ) en la bolsa intercontinental (ICE) ha subido un 90% en lo que va del año.

RECORD_MEXICO: México Femenil venció a Argentina y disputará oro ante Chile en PanamericanosEl equipo de Pedro López se instaló en la Final del certamen con marca perfecta

PAJAROPOLITICO: Por qué sería imposible la igualdad ante la ley en MéxicoNadie en la llamada clase política y muy pocas personas en la sociedad reconocen en voz alta que en la práctica respetar el principio de igualdad ante la ley nos es imposible y justo eso es parte fundamental del problema.

EXPPOLITICA: Ante la ONU, México exige a Hamás la liberación de rehenes mexicanosLa embajadora Alicia Buenrostro, encargada de Negocios en la Representación Permanente de México ante la ONU, exigió la liberación inmediata y sin condiciones de Ilana Gritzewsky y Orión Hernández.

MEDIOTIEMPO: Chile jugará-Final ante-México SIN-porteras por insólito-MOTIVOLas dos porteras de la Selección Femenil del combinado chileno tienen que regresar a sus clubes

