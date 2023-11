“Antares Vázquez intentó asaltarme', denuncia Lilly Téllez; así responde la morenista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Lilly Téllez arremetió contra la legisladora morenista Antares Vázquez, a quien acusó de intento de “asalto”. El señalamiento de la legisladora sonorense aludió a la propuesta de Morena de que los legisladores donen parte de su salario para los damnificados por el huracán Otis en Acapulco.Estalla AMLO contra críticas por atención en Acapulco: “Buitres, mentirosos, viles...”

El lunes, diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM, que integran la coalición “Juntos Hacemos Historia”, anunciaron que aportarán un mes de su dieta para coadyuvar a paliar los problemas de Guerrero, especialmente el municipio de Acapulco, tras el paso del huracán Otis.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, anunció este miércoles que en los próximos días, prácticamente todos los integrantes de la bancada de Morena en la Cámara Alta se sumarán a la propuesta para donar un mes de su salario

Lilly Téllez, quien llegó al Senado por Morena y luego se pasó al PAN, publicó en redes sociales que Antares Vázquez le exigió donar para Acapulco por medio del gobierno, lo que comparó con un “asalto”.

“La senadora Antares Vázquez intentó asaltarme: Exigió que done mi salario para Acapulco, a través del gobierno. Cuidado con esta burrócrata ladrona, mejor acude a la Cruz Roja”, denunció Lilly Téllez.Ella fue a mi bancada a"intimidarme" con su cámara ??

