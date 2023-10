André Jardine ve el juego frente a Rayados como si fuera Liguilla

El entrenador del América, André Jardine, sabe que el juego de este sábado contra Rayados en el Estadio BBVA debe servir a su equipo como un ensayo de lo que se puede encontrar en la Liguilla de este torneo, por lo que empezará también a probar nuevas estrategias.“Un equipo como América debe saber jugar de diferentes formas, vamos a enfrentar muchos partidos donde el rival se cierra y te dificulta las cosas.

“Internamente no gastamos un segundo hablando de estas cosas, es un partido especial por la calidad de los dos equipos, me gustan estos juegos porque el rival no se va a meter atrás, por momentos nos vamos a meter en defensa y ver como estamos, querremos tener nuestros momentos hay hacer lo que mejor hacemos. Son los mejores partidos para jugar por ser rivales de la misma jerarquía”.

