André Jardine pide que se valore lo que logró América en la Fase Regular

,Después de asegurar el liderato en el presente certamen en triunfo frente al Atlético de San Luis, Jardine señaló que es momento de celebrar 'pequeños' objetivos como el que ha hecho el conjunto azulcrema que comanda todos los departamentos estadísticos en la presente campaña.

,“Hay que celebrar algunas conquistas por más que México solamente se valore la Liguilla, no es fácil hacer los puntos con la trayectoria que estamos haciendo, cada vez más sólidos, la mejor ofensiva y defensiva, mayor número de victorias, menor de derrotas, hay que celebrar.

,'Sabemos que seremos juzgados por el tema de la Liguilla, hoy nos faltan algunos jugadores importantes y el equipo sigue triunfando, es un día muy feliz, tal vez no jugamos muy bien ante un equipo muy peligroso, pero es una noche feliz”, agregó.

,Las lesiones es la molestia más importante que tiene América actualmente y, al respecto, Jardine señaló que su equipo debe adaptarse a jugar con bajas, sobre todo de cara a la Liguilla, además de señalar que no quiso arriesgar a Leo Suárez, quien sintió una ligera molestia.

,“Eso espero, no está siendo tan simple, estamos perdiendo jugadores, las rotaciones son con clara intención, otras rotaciones por lesión, pero ejemplo, hoy en el calentamiento Suárez, sintió el gemelo durito y decidí no arriesgarlo, no podemos perder jugadores por lesión, insisto, el América es así, yo intento que sea muy ofensivo, pero encontramos momentos para defenderse, cuando tengas un rival que te mete atrás, hay que aprender jugar...

