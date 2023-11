Ana Guevara propone retirar estímulos a medallistas para destinarlos a damnificados (Video)

Al finalizar una sesión de atletismo los medios de comunicación se acercaron a ella para cuestionarla sobre los estímulos que López Obrador prometió dar a los atletas que consigan una medalla panamericana.

También quien explicó que el presidente de México no ha fijado a cuánto ascenderán los estímulos económicos. Agregó que se atrevió a realizar tal solicitud debido a que el estímulo no es de la Conade y que es importante solidarizarse con lo que está sucediendo con la gente de Guerrero.

Además de este comentario, Guevara ha estado en el foco de atención recientemente pues, de acuerdo con la publicación de marzo de 2023 de México Elige, casa consultora dedicada a cuantificar el criterio de las y los mexicanos a través de encuestas, en el índice de percepción de corrupción la directora de la Conade fue elegida como la persona más corrupta del actual gobierno, con 62 por ciento.

Dentro de las irregularidades se detectaron pagos por 77 millones de pesos repartidos a 428 personas, en su mayoría, supuestos entrenadores deportivos que no estaban inscritos en la Conade. De igual forma, no existen registros sobre los motivos por los que Conade contrató los servicios de la Federación Ecuestre Mexicana, a la cual se le transfirieron más de 20 millones de pesos a través de 12 convenios de colaboración.

