Ana de la Reguera: el arte es para todos

Más de 25 años han consolidado su carrera, viviendo por cerca de dos décadas entre México y Estados Unidos. Hoy, Ana de la Reguera es referente de la escena artística y la moda –amiga de la marca Hublot– y con mucho camino por recorrer.Dicen que es a través de cualquier muestra artística como plasmamos y expresamos lo que queremos sentir. Para Ana de la Reguera, protagonista de portada, “el arte es lo que respiro, lo que me mueve y lo vivo a diario.

Yo creo que el arte está en todos lados y me encanta poder apreciarlo. Es una manera de expresarnos, desde un maquillista, un fotógrafo, un diseñador o un arquitecto”. No obstante, y retomando la premisa de si es el arte o nosotros quienes imitamos, para Ana, “Arte viene de la palabra “artificial”, es decir, es algo que creamos los seres humanos a partir de nuestra imaginación y lo hacemos a través de la música, del sonido, de las sensaciones y de todo lo tangible y visible... creo firmemente en que el arte es para todos, aunque no muchos saben apreciarlo





