AMLO reconoce que GN no llegó al linchamiento de los presuntos feminicidas de la niña Camila

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la Guardia Nacional no llegó al linchamiento de los presuntos secuestradores y feminicidas de la niña Camila, en Taxco, Guerrero.

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Andrés Manuel Lopez Obrador in 60 minutes: What did the president of Mexico say?During the interview on 60 Minutes, López Obrador acknowledged that fentanyl is produced in Mexico. However, he downplayed the fact

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »

¿Qué día termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?La reforma electoral aprobada en 2014 modificó el termino de su mandato

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Se investiga feminicidio de Camila y linchamiento en Taxco, dice AMLOEl presidente López Obrador dijo que el caso está a cargo de las autoridades de Guerrero

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

AMLO lamenta feminicidio de Camila en Taxco; FGR podría intervenir en el casoEl gabinete de seguridad ofrecerá un informe general sobre el caso, informó el Presidente.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Caso Camila: FGR podría atraer indagación por asesinato de menor en Taxco, adelanta AMLOAMLO no descartó que la FGR atraiga el caso del asesinato de la pequeña Camila, así como el ajusticiamiento que derivó en la muerte de Ana Rosa 'N', presunta implicada, en Taxco, Guerrero

Fuente: LaRazon_mx - 🏆 13. / 72 Leer más »

AMLO lamenta feminicidio de Camila; se evalúa la intervención de la FGREl presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se realiza la investigación por parte de autoridades municipales y estatales; ofreció que se presentará un informe este martes.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »