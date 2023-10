AMLO, mezquino, enojado y autoritario ante la tragedia

y la costa de Guerrero, en donde además fallaron todos losa la población de los sistemas de Protección Civil municipal, estatal y federal, el presidentey la Marina, para que controlen de manera exclusiva el reparto de ayuda humanitaria a lospor el huracán “Otis” y para que detengan, inspeccionen y requisen todo tipo de víveres y apoyos a los ciudadanos que están tratando de llevar apoyos a los acapulqueños en sus automóviles y camionetas.

Pero lejos de facilitarle a los mexicanos el tránsito y la entrega directa de esa ayuda, el presidente ordenó a la Guardia Nacional y alinstalar retenes en las carreteras y autopistas que llevan a Guerrero, para que detengan ahí cualquier tipo de transporte, particular o de carga, que pretende llevar apoyo humanitario a la zona de desastre.

“'A ver bájese por favor'. Le dije sí como no. Me bajé y me abren la puerta, me dice ábrame la camioneta, a mis hijos ya los estaban bajando como están más chavos. Las tres camionetas nos orillaron, todo ese andén que son kilómetros y kilómetros, parados, había como 7 u 8 camiones de militares, camionetas de Guardia Nacional. Le dije, no yo voy a llevar todo., me dijo. headtopics.com

Y continúa su relato: “Llega una camioneta con tres señoras, me di cuenta que eran tres señoras porque empiezan a gritar. Y estos cuates tirándolas al piso yy a llenar los camiones de ellos. Les estoy hablando que mis tres camionetas y nosotros, que éramos 7, todos en el piso, vaciando las camionetas.

, me rompieron los faros de las tres camionetas, los vidrios, y me dicen: 'Ahora a chingar a su madre, dénse la vuelta y adiós'.'Yo voy a ver mi casa' , les decía. 'Usted no puede pasar, no pasa nadie ahorita a Acapulco'. Lo bajan al señor grande y dicen: 'Llévate ese carro para atrás, a ver quién les da un aventón a esos dos pendejos'. Se quedaron su carrito, un, el convertible chiquito. Yo estuve ahí como dos horas, uno de mis hijos traía unos tenis y le dicen, 'a ver, quítate los tenis', se los quitaron, lo dejaron en calcetines. headtopics.com

