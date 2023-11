AMLO: las mentiras sobre daños de Otis son para socavar al gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la conferencia matutina de este miércoles en la Ciudad de México, luego de concluir su gira por el norte del país. Este miércoles se presenta la sección semanal de ¿Quién es quién en las noticias falsas?, sección a cargo de Elizabeth Vilchis García. "Muy breve.

Bueno y breve, doblemente bueno, no hace falta hablar mucho, extendernos en este caso porque no terminaríamos, es parte de la estrategia de la oligarquía, los que se sentían dueños de México, el lanzar todos los medios, con honrosas excepciones, en contra de nosotros. Es algo excepcional, no se había visto, revisen la historia, nunca una lanzada en contra del presidente de la República como la que estamos padeciendo y enfrentando", planteó.AMLO: las mentiras sobre daños de Otis son para socavar al gobiernoEl presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la versión de que son 350 los decesos por el huracán Otis busca “socavar” a su gobiern

EXPPOLİTİCA: El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 70 años de edadEl presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 70 años de edad. Aquí presentamos algunos datos básicos, curiosos y no tan conocidos sobre su infancia y educación.

EXPPOLİTİCA: La mañanera de AMLO minuto a minuto, 13 de noviembre 2023Sigue los temas más importantes de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

PROCESO: El embajador británico en México advierte sobre los daños del huracán Otis y el cambio climáticoEl embajador británico en México, Jon Benjamin, señaló que los daños ocasionados por el huracán Otis son un “duro ejemplo” de lo que puede pasar si no se actúa en reducir las emisiones que provocan el fenómeno del cambio climático.

PAJAROPOLİTİCO: Relación entre sequía en el Amazonas y furia de Otis en GuerreroPlumaje | ¿Cuál es la relación entre la sequía en el Amazonas y la furia de Otis en Guerrero? Los desastres aumentan mientras la solución se enfoca en la descarbonización de las empresas globales. ✍️alconsumidor

EL_UNİVERSAL_MX: Reconstrucción de escuelas dañadas por el huracán Otis en GuerreroEstimaciones indican que casi 300 mil niños y adolescentes se han visto afectados por el paso del huracán Otis en Guerrero. Además de la mala alimentación y el contagio de enfermedades, también se debe atender la falta de acceso a educación y la exposición a abusos.

PROCESO: Huracán Otis deja 48 fallecidos y 26 personas desaparecidas en Guerrero AMLO sobre Otis : 'sigo sosteniendo que fue un milagro... por suerte no fueron tantos fallecidos' El presidente informó que, de acuerdo con la fiscalía de Guerrero, se tiene el registro de 48 fallecimientos y continúan sin localizar a 26 personas.

