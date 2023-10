AMLO: “Como estoy viendo las cosas, es que va a continuar la transformación”

¿Cuál es el significado de los 7 niveles del Altar de Día de Muertos?Los mejores memes para recibir a las "almas" de mascotas en la ofrenda de Día de MuertosDelfina Gómez

, de Morena, López Obrador llamó a la población a no preocuparse porque a su gobierno solo le faltan 11 meses, pues aseguró que él trabaja lo doble y porque hay relevo generacional. “No se preocupen porque ya estoy terminando mi mandato. Me faltan 11 meses que es bastante, porque trabajo al doble, no se preocupen porque ya está el relevo, ya está a quien le voy a entregar la estafeta.

“Y estoy contento porque quien va a quedar, se los puedo adelantar, aunque va a ser el pueblo quien decida, siempre el pueblo tiene la última palabra, pero yo lo que opino, como estoy viendo las cosas, es que va a continuar la transformación de México”, expresó López Obrador. headtopics.com

