AMLO acusa al INE de jugar sucio en los debates presidenciales

Una semana después de que se realizó el primer debate entre candidatos a la Presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de parte del Instituto Nacional Electoral “hubo mano negra”, por lo que le pidió “jugar limpio” para los próximos dos a realizarse el 28 de abril y el 19 de mayo.“Que jueguen limpio.

En su mañanera de este lunes, el presidente señaló que a pesar de la “mano negra” del INE, cuando un candidato es bueno, puede sortear las adversidades. “Pueden estar marcadas las cartas o cargados los dados pero sí los representantes son buenos, saben navegar en mares, en aguas turbulentas, saben y el que no sabe pues se marea, no aguanta porque ahí no es asunto nada más de los asesores”, indicó.

AMLO INE Debates Presidenciales Democracia Juego Limpio

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



ExpPolitica / 🏆 15. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Piden al INE remoción de Manuel López San Martín como moderador del debate presidencialLos partidos Morena-PT-PVEM solicitaron este lunes a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, la remoción

Fuente: LaRazon_mx - 🏆 13. / 72 Leer más »

Andrés Manuel Lopez Obrador in 60 minutes: What did the president of Mexico say?During the interview on 60 Minutes, López Obrador acknowledged that fentanyl is produced in Mexico. However, he downplayed the fact

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »

“Es una joya tener a Andrés Manuel López Obrador como presidente”: Claudia SheinbaumClaudia Sheinbaum expuso que parte de su Proyecto de Nación es rescatar los trenes de pasajeros y para Sinaloa se proyecta la implementación de la ruta Tepic-Mazatlán-Nogales, además de proyectos carreteros

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

“Se pasa el INE”, Xóchitl Gálvez critica al INE por cancelar 40,000 posibles votos para ellaLa candidata presidencial del PAN, PRI y PRD que la autoridad electoral canceló la posibilidad de que 40,000 ciudadanos residentes en el extranjero puedan votar el próximo 2 de junio porque lo harían por ella.

Fuente: El Economista - 🏆 3. / 86 Leer más »

“Están como la inquisición”, acusa AMLO al INE tras pedirle retirar mañanerasTras denuncias del PAN y el PRD, el INE determinó este lunes modificar o eliminar las conferencias matutinas realizadas los días 6, 7, 8 y 9 de enero, la del 2 de febrero y las del 4 y 6 de marzo.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »

Golpe de Estado técnico que acusa AMLO, “imposible de realizar”: INELa consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, garantizó que nada se está gestando al interior del órgano electoral; en 1,298 mañaneras, el presidente López Obrador ha mencionado 167 veces la frase "golpe de Estado", cuatro veces "golpe de Estado...

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »