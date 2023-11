América vuelta alto y asegura el liderato del Apertura 2023

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: Cruz Azul derrota a Bravos y sueña con la Liguilla del Apertura 2023Otro gran pase de Rodrigo Huescas que dejó solo a Uriel frente a Talavera que clavó el balón entre el portero y el poste.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Cruz Azul derrota a Bravos y sueña con la Liguilla del Apertura 2023Otro gran pase de Rodrigo Huescas que dejó solo a Uriel frente a Talavera que clavó el balón entre el portero y el poste.

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

TUDNMEX: Brian Rodríguez será operado para decir adiós al Apertura 2023 con AméricaAlejandro Zendejas afirmó que no piensan en récords y desea éxito a Quiñones en Selección Mexicana.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Brian Rodríguez será operado para decir adiós al Apertura 2023 con AméricaAlejandro Zendejas afirmó que no piensan en récords y desea éxito a Quiñones en Selección Mexicana.

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Atlético de San Luis vs América EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15Las Águilas visitan esta noche a los potosinos, donde buscarán mantener su buen momento en el torneo

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

TUDNMEX: América vence a Atlético de San Luis y amarra el liderato del Apertura 2023El centro de Richard al área lo punteó el delantero mexicano, ambos jugadores quedaron en el césped.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕