América vence al Atlético de San Luis en Jornada 15 de Apertura 2023

Los 22 mil 500 aficionados presentes en el Estadio Alfonso Lastras vieron cómo las Águilas siguen con el vuelo alto Créditos: Mexsport El San Luis fue un equipo timorato, que pese a estar en casa se contuvo ante la grandeza amarilla. Fue hasta los últimos 15 minutos del partido cuando despertó, con la llegada de Vitinho y de Ángel Zaldívar. Sin embargo, ante esas circunstancias de empuje potosino, se erigió la figura de Luis Malagón.

El portero americanista se estiro en dos ocasiones, en jugadas seguidas, para frustrar los dos intentos de Dieter Villalapando, primero de larga distancia, y después casi a quemarropa, ambas en al minuto 80.

Ya son 30 partidos consecutivos del América anotando gol en partidos oficiales de Liga MX, pese a que tres de sus mejores hombres del torneo, con presencia en la tabla de goleadores del torneo, no están disponibles por distintas dolencias: Julián Quiñones, Diego Valdés y Brian Rodríguez. Alejandro Zendejas pudo aumentar la ventaja y darle calma a su equipo, pero al querer romper el arco, mandó la pelota al travesaño (56').

La llamada de atención es para un cuadro azulcrema que acabó pidiendo la hora ante el asedio de los locales. El ingreso de Miguel Layún y Luis Fuentes, fue el reflejo de la postura defensiva con la que terminó el primer lugar de la competencia. Ricardo Chávez y el propio Villalpando pusieron a temblar a su rival con dos oportunidades que pudieron ser el empate en tiempo agregado.

