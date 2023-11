América vence a Atlético de San Luis y amarra el liderato del Apertura 2023

,El duelo comenzó muy parejo y sin un claro dominador, tal es así que San Luis dio el primer aviso con un buen disparo de Salle-lamonge que dejó parado a Luis Malagón y que le puso mucho nervio a la cabaña azulcrema.

,Las Águilas respondieron con un buen centro de Jonathan dos Santos a segundo poste para la llegada de ‘Cabecita’ Rodríguez, quien metió un remate forzado y la pelota pegó en la red, pero por la parte de afuera para ahogar el grito de gol de los visitantes.

,Para el complemento, San Luis salió con nuevos bríos y se quedó muy cerca del empate apenas al amanecer. Tras una buena jugada colectiva, Javier Güemez prendió la pelota afuera del área, pero solo le sacó pintura al poste izquierdo de Malagón.América respondió pronto con otra buena jugada, la pelota le quedó plena a Zendejas dentro del área pero su disparo se estrelló en el metal y dejó ir el gol que ‘mataba’ al San Luis.

,Ya sobre los últimos minutos del juego, San Luis aprovechó que América quiso dormir el juego y se metió en un ritmo semilento, pero Dieter Villalpando sorprendió con un gran disparo que provocó un lance espectacular de Malagón y fue el propio portero azulcrema el que salvó el empate con otro gran intervención apenas segundos después.

,Con el triunfo, las Águilas llegaron a 36 unidades y amarraron la cima del Apertura 2023, mientras que Atlético de San Luis quedó estancado con 22 puntos y de momento se sostiene en sexto lugar, el último con cupo directo a Cuartos de Final.

