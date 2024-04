América se enfoca en la Concachampions tras ganar el título de liga

La obtención del título de liga restó esa presión al América, que ahora está en posibilidad de enfocar sus baterías en la Concachampions, torneo que no es campeón desde 2016 y que hoy es prioridad, de acuerdo a las exigencias establecidas por el dueño del club Emilio Azcárraga.

Para lograr ese objetivo aún restan varios obstáculos, siendo la serie de Cuartos de Final ante New England Revolution el próximo de ellos. Hoy se juega el partido de Ida en el Gillette Stadium.

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



mediotiempo / 🏆 20. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

New England Revolution será el rival de América en Cuartos de Final en ConcachampionsDebido a cómo quedaron en las rondas previas, las Águilas cerrarán de visitantes la serie ante los estadounidenses

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

Brian Rodríguez no viajó con América para el duelo de ConcaChampions ante New EnglandEl uruguayo se baja para la Ida de los Cuartos junto con Quiñones e Illian

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

New England Revolution vs América: ¿Dónde y cuándo ver EN VIVO el partido de Concachampions?Se disputará la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

América vs New England Revolution; a qué hora y dónde ver Concachampions 2024El Club América se enfrentará a los New England Revolution en los cuartos de final de la Concachampions.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »

¿Por qué el América le puede ganar al New England Revolution según la Inteligencia Artificial?Una inteligencia artificial ha adelantado un posible resultado en este crucial enfrentamiento entre América y New England Revolution

Fuente: LaRazon_mx - 🏆 13. / 72 Leer más »

New England Revolution completa la obra y es rival de América en ConcacafGiacomo Vrioni aprovecha facilidades defensivas y dispara zurdazo al arco del Alajuelense para el 1-1, en el global 5-1.

Fuente: TUDNMEX - 🏆 48. / 51 Leer más »