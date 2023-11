América se coloca como número 1 en el ranking de Concacaf

,América llegó a mil 250 puntos por los mil 247 del Monterrey, que en la fecha doble derrotó al Necaxa el martes pasado pero antes cayó frente al cuadro americanista en la Jornada 14. Tigres, por su parte, es tercero en el ranking con mil 236 unidades.

,LAFC, por su parte, se metió al Top 10 del ranking de la Concacaf tras desplazar a Nashville SC y junto a Philadelphia Union y Orlando City son los únicos equipos de la MLS entre los primeros 10 clasificados, el resto son de la Liga MX.

,La relevancia de estar bien posicionado en el ranking de la Concacaf se debe que será utilizado para determinar los bombos de cara al sorteo para la Champions Cup en diciembre próximo, el torneo comenzará en febrero de 2024.

,Al momento van 21 equipos clasificados a la Concacaf Champions Cup, antes Concacaf Champions League, los equipos de la Liga MX ya se encuentran completos y aún restan seis plazas disponibles de aquí al 13d e diciembre que será el sorteo.

,América, líder en el Apertura 2023, ya se encuentra clasificado de manera directa a Cuartos de Final a falta de tres paridos por disputar, uno de ello ante Atlético de San Luis este miércoles en la jornada doble.

,El ranking de la Concacaf aún puede sufrir modificaciones a falta de que concluya el torneo regular de la Liga MX en el Apertura 2023, por lo que Monterrey aún puede retomar la punta.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: André Jardine, técnico del América, ve cerca el título 14 para las ÁguilasAndré Jardine, DT del América, dice a EL UNIVERSAL que su equipo está fuerte, de cara a la Liguilla

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: América: Alejandro Zendejas asegura que la competencia interna vs Leo Suárez lo hace mejorEl jugador mexicoamericano también lamentó las bajas de las Águilas por lesión

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: André Jardine comparó a Julián Quiñones con RicharlisonEl estratega de las Águilas destacó las cualidades del delantero naturalizado

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: América se posiciona como número 1 ante la CONCACAFEl aplastante triunfo del América sobre el Monterrey por la Jornada 14, colocó a las Águilas en la primera posición del ranking de clubes de CONCACAF

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Kevin Álvarez bromea sobre el 'hospital' que existe en América: 'Anda al cien la banda'Las Águilas cuentan con varios jugadores lesionados, entre ellos Brian Rodríguez

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: América: Jonathan Dos Santos recibe sanción tras 'amenaza' a Jesús GallardoEl mediocampista de las Águilas tendrá que pagar una multa económica

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕