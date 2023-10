América podría tener dos bajas sensibles para enfrentar a Rayados

La Selección Mexicana Femenil se prepara para enfrentar a Paraguay con el objetivo claro: ir por la medalla

del torneo Apertura 2023. Complicada prueba para las Águilas de André Jardine. Si bien, los Rayados presentan casi 10 bajas de sus hombres importantes, los azulcrema también podrían tener ausencias considerables, como las de

Henry Martín ve con más solidez al América de André Jardine: Nos hacen menos goles y tenemos mejor banca. Kevin sufre un poco una pubalgia, cansancio acumulado en aductores; es muy importante para nosotros, pero el mensaje de todas las semanas es que ningún jugador es insustituible, todos tienen una competencia interna fuerte", dijo sobre la posible baja del lateral mexicano. headtopics.com

Será hasta mañana cuando determinen sí el defensor podrá o no enfrentar a Monterrey en el Estadio BBVA. Así lo dijo el técnico brasileño de las Águilas.y mañana haremos una prueba más y si no está al 100, no iniciará el partido. Aquí confiamos en todos y quien entra debe estar a más del 90 por ciento porque son juegos que te exigen demasiado, con Kevin no es diferente”, enfatizó.

