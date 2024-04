América gana y se acerca a las semifinales de la Champions Cup

América logró ante el New England su mejor actuación en lo que va del semestre, porque ganó, goleó y gustó y porqué lo hizo fuera de casa, en un torneo internacional y en condiciones adversas, aun así demostró su jerarquía, prácticamente ha puesto su nombre entre los semifinalistas de la Champions Cup.

Aunque André Jardine hizo un llamado a la prudencia en la sala de prensa, la realidad es que el equipo peleará el pase a esa deseada final pues cada vez está más cerca de un título que se ha puesto como prioridad en la institución.Siempre a la orden del profe Jardine ???????? pic.twitter.com/tqhNwI0J0i— Club América (@ClubAmerica) April 3, 2024 Además, si algo ha demostrado el conjunto americanista bajo la tutela de Jardine es que es una escuadra que se defiende con mucha solidez, prueba de ello es que en lo que va de este semestre p en la Liga MX son la mejor defensiva del curso, con apenas 7 goles permitidos en 13 jornada

