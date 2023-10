América acusa a Jesús Gallardo de lesionar intencionalmente a Brian Rodríguez; solicitan investigación a la Liga MX

América confirmó que el atacante uruguayo, Brian Rodríguez, tiene lesión grave en la rodilla, por lo que pedirá a la Comisión Disciplinaria que revise la jugada en la que Jesús Gallardo, del Monterrey, lesionó al futbolista azulcrema.

Rodríguez salió lesionado del juego contra Rayados, en una jugada en la que disputó el balón con Gallardo. Había trascendido que la banca del equipo regio amenazaba a los jugadores azulcremas al gritar “hay que romperlos”. Además de la luxación, se confirmó lesión en ligamentos.

“Los primeros estudios de imagen realizados el día de hoy corroboran una ruptura del retinaculo medial y ligamento petelofemoral medial con ruptura parcial del ligamento colateral medial, asociado con zonas de edema ósteocondral en cara lateral y medial de ambos cóndilos con sinovitis moderada y hoffa inflamada”, se lee en el reporte médico del América. headtopics.com

“En los próximos días nuestro jugador será valorado por un especialista en rodilla, lo que permitirá decidir el tratamiento definitivo a seguir y conocer el tiempo en el que estará fuera de las canchas”, se agrega.El jugador uruguayo confesó y acusó a Jesús Gallardo de lesionarlo de forma intencional y reveló que lo amenazó antes de la acción que provocó su salida del terreno de juego.

Cuestionado sobre si creyó que la jugada fue intencional, el sudamericano no dudó en decir que “Claramente. No la veo de otra forma. Fue así y mientras estuve en el piso, muchos insultos y no quiero hablar de eso”, enfatizó sin titubear. headtopics.com

