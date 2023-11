Ambulancia aérea se desploma en Temixco, Morelos; PC ya está atendiendo la emergencia

De acuerdo con el secretario general de Gobierno del Ayuntamiento de Temixco, Carlos Caltenco, la aeronave cayó a un costado de las instalaciones del aeropuerto, justo en la colonia Benito Juárez, y el impacto provocó que la avioneta se incendiara por lo que aún no es posible comprobar si viajaban más personas a bordo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: Avioneta se desploma tetlama Temixco Morelos equipos de emergencia se dirigen a la zonaElementos de equipos de rescate y emergencia se dirigen a la zona del siniestro

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: VIDEO: Mueren 4 personas en desplome de avioneta en MorelosUn testigo, habitante de la colonia Benito Juárez, donde sucedió la tragedia informó que vio cuando la avioneta dio un giro total en el aire y después escuchó tres explosiones

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Matan a balazos a hombre en la alcaldía Cuauhtémoc; estaba cerca del Metro MorelosLa persona fue encontrada muerta por paramédicos del Centros Reguladores de Urgencias Médicas

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Incendio en edificio abandonado de la colonia Morelos provoca desalojo de 50 familiasAlgunos vecinos de la zona, quienes trabajaron como comerciantes en la plaza previo al sismo, piden a las autoridades correspondientes que intervengan para restaurar el inmueble o demolerlo en caso de que sea necesario

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Muertos en balacera del mercado Morelos serían últimos cabecillas de la banda de 'El Grillo'Jorge César 'N', alias 'El Huevo', fue identificado entre los muertos, quien a su vez era uno de los cómplices de 'La Patrona', pareja sentimental de El Grillo.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Retiran comodato de ambulancia utilizada como “cantina móvil” en Izamal, YucatánEl sábado por la noche, ciudadanos captaron que al interior del mencionado vehículo iban personas que ingerían bebidas alcohólicas

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕