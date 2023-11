Alma Alcaraz revela razones de su renuncia al PAN en 2012

La virtual candidata por Morena a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández, reveló que en 2012 decidió renunciar al PAN porque pretendieron obligarla a firmar cheques y otorgar contratos millonarios a Televisa y TV Azteca cuando ella colaboraba en el Instituto Nacional de Migración (INM), lo cual es contrario a sus principios.

:

MİLENİO: El surgimiento de un nuevo entramado de poder en Morena Morena tomó la decisión política de que Clara Brugada fuera su candidata para CdMx. No fue el criterio de género el que le dio la victoria. Estamos atestiguando el surgimiento de un nuevo entramado de poder en Morena .

Fuente: Milenio | Leer más »

EXPPOLİTİCA: Marcelo Ebrard se queda en MorenaMARCELO EBRARD SE QUEDA EN MORENA El excanciller Marcelo Ebrard dio a conocer la respuesta a su queja por la irregularidades en el proceso interno y dijo que él no está por un cargo sino por el futuro del país. Te contamos los detalles 👇

Fuente: ExpPolitica | Leer más »

LASİLLAROTA: Morena: historias de políticos y policíasEra evidente que Claudia Sheinbaum destinaba recursos importantes para potenciar el trabajo de Clara Brugada. ✍️ jorgeramos7773 Recovecos

Fuente: lasillarota | Leer más »

HERALDODEMEXİCO: Morena dará a conocer candidatos a gubernaturas en 2024La Coalición encabezada por Morena anunciará hoy los candidatos a las nueve gubernaturas que se disputarán en 2024. La selección de candidatos competentes es crucial para el proceso democrático y la gobernabilidad.

Fuente: heraldodemexico | Leer más »

MİLENİO: Fractura en el supuesto entendimiento político entre Marcelo Ebrard y MorenaClaudia Sheinbaum y Mario Delgado rechazaron las deducciones del ex canciller de un aparente pacto con su grupo, y dejaron claro que él no es la segunda fuerza dentro del partido pues se trata de un solo movimiento, que aquí no se aceptan corrientes, ni se reparten cuotas a través de cuates.

Fuente: Milenio | Leer más »

PERİODİCOCORREO: Panistas critican el bajo perfil de la candidata electa por Morena en Guanajuato Morena : la compleja aceptación del dominio de expanistas PólvoraEInfiernitos 🧨| Xóchitl Gálvez y líderes del PAN en Guanajuato dicen que Morena muestra no tener cuadros propios al tener a expanistas como principales candidatos ✍️ MiguelZacarias

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más »