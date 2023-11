Alicia Bárcena inicia gira de trabajo en Washington para reuniones de alto nivel

com/elZZVN7b2M— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 1, 2023 ¿Cuál es la agenda de trabajo de Alicia Bárcena en Washington? En el primer día de actividades, la canciller se reunirá con senadores para evaluar resultados del Diálogo Económico de Alto Novel, del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad y de la Declaración de Palenque.El jueves 2 de noviembre participará en el evento de mandatarios y legisladores de la alianza.

PROCESO: Alicia Bárcena confirma que la mexicana Michelle Rabel logró salir de Gaza y se encuentra en EgiptoEl presidente López Obrador expuso que se sostenía una reunión para saber cuándo podría salir Bárbara Lango, otra mexicana que se encuentra en la zona de conflicto.

HERALDODEMEXICO: Mexicana atrapada en la Franja de Gaza logra salir rumbo a EgiptoLa secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó al presidente que Michelle Rabel “ya salió de Gaza y va en camino a El Cairo”

EL_UNIVERSAL_MX: Mexicana Michelle Ravel ya pudo salir de la Franja de Gaza y va rumbo a El Cairo: SRELa canciller Alicia Bárcena indicó mediante una nota enviada al presidente López Obrador que el gobierno mexicano seguía pendiente del caso con el embajador de México en Egipto

EL_UNIVERSAL_MX: Van 305 personas extranjeras localizadas tras paso de huracán “Otis” en Acapulco“Son ya 12 países a quienes hemos asistido para localizar al total de sus nacionales buscados en la zona, y quienes ya están fuera de riesgo”, dijo la canciller Alicia Bárcena

HERALDODEMEXICO: La SRE anuncia que ascendió a 305 el número de extranjeros localizados en AcapulcoLa Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá los trabajos de localización, a través de la Amexcid

VANGUARDIAMX: Confirma SRE que mexicana ya pudo salir de la Franja de GazaFue trasladada a El Cairo, Egipto, para resguardarse

