Alejandra Ortega, molesta por falla en la medición del circuito en Juegos Panamericanos 2023

La marchista mexicana Alejandra Ortega no pudo ocultar su molestia en la medición del circuito de marcha ya que eso le impidió buscar la marca para los Juegos Olímpicos de París 2024.'Las condiciones eran muy buenas, el circuito también estaba muy bueno y plano para caminar excelente, y si me aumentarán lo de los tres kilómetros aún así estaría por debajo de la marca olímpica, entonces se estaba caminando rápido pero ya no se dio.

Es muy triste que salgan y digan que estuvo muy mal medido, que las marcas no valen y solo los lugares, y todo nuestro trabajo de meses se venga abajo con esa situación. Estoy molesta con los responsables de esto, y decepcionada de Santiago. Estaba disfrutando mis Juegos de la mejor manera y creo que con esto me voy desconsolada y con un mal sabor de boca', precisó Ortega.

