Alcalde de Cuajimalpa acusa de corrupción al equipo de Santiago Taboada

En el evento donde se presentó la Alianza Progresista y su apoyo a Claudia Sheinbaum, el expriista Adrián Rubalcava habló de la corrupción en el equipo de Santiago Taboada, candidato del PRI-PAN-PRD a la Jefatura de Gobierno. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, sentenció que no puede aplaudirle al precandidato único de la Alianza Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, pues sus colaboradores están en el Reclusorio y su equipo “está tiznado de corrupción”.

En la presentación de la Alianza Progresista, el edil declaró: “No puedo coincidir con un proyecto tiznado de corrupción, no puedo decir que el candidato esté o no, eso lo veremos porque las investigaciones no las determino yo, lo veremos durante el proceso legal correspondiente





