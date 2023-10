Ahora que me retire me gustaría vivir en León: Luis 'Chapo' Montes

“La verdad que fue un cambio radical, sobre todo para mi familia, pero la verdad que la gente de acá de Chile me ha tratado muy bien, no se diga la gente, mis compañeros, el cuerpo técnico. me han apoyado mucho y me he sentido muy contento estando acá"."Se me ha hecho muy corto el tiempo ahorita que llevo acá, ya casi voy a cumplir un año y que se ha pasado rapidísimo la verdad, pero uno extraña México.

Señaló que además se ha estado preparado mentalmente para cuando llegue el momento de despedirse de las canchas. "Uno ya mentalmente se está preparado para eso, yo creo que se prepara lo más que puede, al final de cuentas cuando dejas de jugar es un cambio, pues vas a entrenar todos los días y te levantas temprano y de repente a vas a decir bueno ¿y ahora qué va a pasar?"He estado preparándome para eso mentalmente, viendo también que cuando termine mi carrera qué voy a hacer, en qué quiero trabajar o en qué quiero, más bien si quiero...

