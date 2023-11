Aguinaldo 2023: ¿Qué día funcionarios recibirán esta prestación en México?

'El presente decreto tiene por objeto establecer las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2023'.En el decreto se menciona que será el próximo 13 de noviembre que los servidores públicos comenzarán a recibir su aguinaldo.La fecha límite para que sea entregado el aguinaldo es el próximo 20 de diciembre, es decir, será la última oportunidad para que lo reciban los funcionarios.

