Agenda de mexicanos en Juegos Panamericanos 2023 HOY jueves 2 de noviembre

Atletismo Salto en pértiga femenil | 14:30 horas | Alisandra Negrete Heptatlón femenil | 14:40 horas | Lilian Borja Mil 500 metros planos masculino | 15:27 horas | Daniel Martínez 5 mil metros planos femenil | 16;25 horas | Anahí Álvarez 200 metros planos | 17:02 horas | Cecilia Tamayo Basquetbol Grupo B | 17:00 horas | Chile vs México Pelota vasca Grupo A femenil frontball | 6:00 horas | Itzel Reyes vs Zita Solas (Chile) Grupo A Rubber pelota masculino | 6:00...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Agenda de mexicanos en Juegos Panamericanos: actividad del 31 de octubre en Santiago 2023Conoce la agenda de los mexicanos para este martes 31 de octubre en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Agenda de mexicanos en Juegos Panamericanos 2023 | Actividad HOY 1 de noviembreConoce la agenda y horarios de los mexicanos que tendrán actividad este miércoles 1 de noviembre en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Ana Guevara considera que atletismo está quedando a deber en los Juegos Panamericanos 2023La directora de la Conade, Ana Guevara considera que atletismo está quedando a deber en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Juegos Panamericanos 2023: Comentaristas Uruguayos hacen pedazos a la Selección Sub-23; 'de medio pelo'La Selección Mexicana Sub-23 consiguió su única victoria hasta el momento en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 ante Uruguay

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Juegos Panamericanos 2023: ¿Dónde ver el próximo partido de México Sub23 y contra quién juega?México Sub23 recupera las esperanzas de pelear por una medalla en los Juegos de Santiago 2023 contra uno de sus mayores rivales

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

MILENIO: Con doblete de Lizbeth Ovalle, México Femenil avanza a la final de Juegos Panamericanos 2023Con doblete de Lizbeth Ovalle, la selección mexicana femenil venció 2-0 a Argentina y avanzó a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕