Adrián Fernández y su respeto a la velocidad en la Carrera Panamericana

El paisaje es bello y tétrico al mismo tiempo. Frente al auto que corre a 160 kilómetros por hora, hay montañas, un cielo inmenso y el sol brillante; también hay un letal barranco y una vuelta cerrada que Adrián Fernández toma con maestría, con suave giro de volante, y un rechinido de llantas que hace eco en La Congoja, a más de dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, enEsa vuelta evita un desenlace visto en las películas.

“De adolescente, los convencí de que ese Ford Pony que tenían casi abandonado lo corriéramos en las 24 horas de México. Corrimos, y ese fue mi primer contacto. Ahí empezó la historia”, relata a El Heraldo de México, y dos pasajeros más, entre ellos, Paolo Pedersoli, fundador de Scuderia Classiche GmbH, con sede en Lugano, Suiza.

En el Twitter de Adrián, hay un video fijado, en el que conduce durante la calificación de Texas, en la ChampCar de 2001. En ese bólido tricolor, emblemático en la carrera de Fernández, alcanzó una velocidad de 230 millas por hora, es decir, 370 km/h. Los 160 km/h que alcanzó en la zona montañosa hidrocálida, no fueron nada. No, nunca. Pero más bien es respeto. No separar los pies del piso.Es toda una aventura. headtopics.com

Una parada técnica al sanitario. Una gordita y un refresco, para después bajar entre serpenteantes y peligrosos caminos, de la mano del campeón en la American Le Mans Series (2009) y la Fórmula 3 Mexicana (1991); el segundo lugar en las 24 horas de Le Mans (2007) y en el CART FedEX Champ Car World Series (2000), con tercer sitio en el Firestone Indy Lights Championship (1992), entre otros laureles.

Suena una estresante advertencia en el auto: algo va abierto. El nerviosismo toma por los hombros a los tres pasajeros que acompañan al piloto, que se vuelve un témpano a casi 200 km/h. Todos abren y cierran sus respectivas puertas, pero sigue sonando, hasta que la puerta trasera del lado de Adrián es casi sellada de golpe, y el silencio devuelve la calma. headtopics.com

