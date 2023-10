Adele dedica emotivo mensaje a Matthew Perry, actor de 'Friends', en pleno concierto

Adele detuvo uno de sus conciertos en Las VEgas para rendir un homenaje a Matthew Perry, el querido actor de la serie"Firends"

que se robó el corazón de los fanáticos con su personaje de Chandler. La cantante británica estaba en medio de una presentación cuando se enteró del deceso del histrión. La familia de Matthew Perry emitió un comunicado en el que señalron que todos los integrantes de la familia están devastados por el fallecimiento del actor.

"Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew trajo mucha alegría al mundo, como actor y como amigo",De acuerdo con el medio de comunicación, fuentes policiales informaron la muerte de Matthew Perry a los 54 años. headtopics.com

Según el medio de comunicación, el actor habría muerto en una casa de Los Ángeles, aparentemente ahogado.Disfrazada de Morticia y en medio de una presentación, la actriz se tomó el tiempo para enviar un emotivo mensaje con respecto a la muerte de Matthew Perry:

"Siempre es tan impactante, especialmente alguien que te hizo reír y que trajo tanta alegría a tu vida que no lo sabes. headtopics.com

"Fue tan abierto con su lucha contra la adicción y la sobriedad, lo cual creo que es increíblemente, increíblemente valiente. Sólo quiero decir cuánto amo lo que hizo por todos nosotros",Adele pays tribute to Matthew Perry at her show in Vegas:

“He was so open with his struggles with addiction and sobriety, which I think is incredibly, incredibly brave. I just wanna say how much I love what he did for all of us”

