Adam Driver habla sobre su papel como Kylo Ren en Star Wars

Adam Driver habla sobre la escena que marcó su carrera en Star Wars y su papel como Kylo Ren.





TomatazosCom » / 🏆 5. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Adam Driver constesta con desenfrenada honestidad a criticas de FerrariEl actor responde a críticas sobre escenas de Ferrari en el Festival Camerimage, ofreciendo una ventana a su experiencia en la producción.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

¿Quién era Adam Johnson, el jugador de hockey que murió tras cortarse el cuello?Los hechos ocurrieron durante el partido entre los Nottingham Panthers y los Sheffield Steelers

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

The Marvels: decepcionante preventa augura un mayor fracaso que los de Black Adam y The FlashSe anticipa que el estreno de The Marvels será un fracaso, pero su preventa cada vez está peor: ahora se informa que será inferior a Black Adam y The...

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

The Marvels: Nia DaCosta quería usar a Adam Warlock en la secuelaLa directora consideró varios planes, pero algunas opciones no eran viables por el desarrollo de otras entregas

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Adam Sandler estrena Leo - 87% y sigue su camino en la animaciónAdam Sandler ha estrenado Leo - 87%, una propuesta interesante en el mundo de la animación. Sandler trabaja de cerca las historias que protagoniza, desempeñando tareas como guionista y productor, logrando establecer su estilo personal.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

El desgarrador discurso de la prometida de Adam Johnson, jugador de hockey que murió tras un corte en el cuellRyan Wolfe, prometida de Adam Johnson, jugador de hockey sobre hielo que murió tras corte en el cuello, dio un desgarrador mensaje.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »