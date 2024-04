Acusaciones de abuso sexual contra Patricio Cabezut

Patricio Cabezut, famoso conductor de televisión, se encuentra en el ojo del huracán luego de que su ex pareja, Aurea Zapata luego de que se filtró un nuevo proceso por supuesto abuso sexual en contra de sus dos hijas.

En entrevista con María Luisa Valdés Doria para Telediario las abogadas del conductor mencionaron que desconocen si existe o no una orden de aprehensión en contra de Cabezut y revelaron que tienen conocimiento de que supuestamente servidores públicos estarían involucrados en la fabricación del delito contra el conductor además de mencionar que Aurea Zapata, ex pareja de Cabezut, y su equipo legal estaría utilizando el tema de abuso sexual en contra de sus hijas para ganar el caso. Esto fue lo que dijero

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



Milenio / 🏆 9. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Aurea Zapata en peligro, acusa a Patricio Cabezut de violenciaLa actriz Aurea Zapata y el conductor Patricio Cabezut fueron pareja y tuvieron hijas, por lo que ahora pelean por ellas y Aurea lo acusa de violencia

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »

Filtran AUDIO de Aurea Zapata AMENAZANDO a Patricio Cabezut con denunciarloEn el audio se pudo escuchar a Aurea Zapata asegurando que iba a denunciar al presentador de televisión de algo que aún no sabía.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Aurea Zapata acusa a Patricio Cabezut de violentarla a ella y a sus hijasEn el pasado, la mujer señaló a su ex marido por no cumplir con los pagos para la manutención de sus hijas, ante lo cual él señaló que no la dejaba verlas

Fuente: LaRazon_mx - 🏆 13. / 72 Leer más »

¿Quién es Aurea Zapata, la exesposa del conductor de televisión Patricio Cabezut?El exconductor del "programa Hoy" está en el ojo del huracán

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Amenazas, infidelidad y audios filtrados: Así va el divorcio de Patricio Cabezut y Aurea ZapataEl exconductor del programa 'Hoy' está prófugo de las autoridades de nuestro país

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Amiga de Patricio Cabezut expone GRAVES detalles sobre las acusaciones de presunto abuso sexualEl famoso conductor se vio envuelto en un grave escándalo con sus hijas.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »