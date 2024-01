Acuerdo entre PRI y PAN revela reparto de puestos

Hace menos de una semana se conoció –por uno de sus actores– el Acuerdo firmado por los líderes del PRI y del PAN, ambos socios de la coalición Va por México para competir en las elecciones de 2021, 2022 y 2024. Documento que desnudó el fondo real de los intereses que mueven la alianza tripartitita –aunque el PRD está en una posición totalmente marginal–.

El documento calificado como inaceptable dos días después por su flamante candidata única, confirmó las sospechas públicas que se tenían de la existencia de un reparto intra partidario de puestos a cargos de elección, presente desde la convocatoria a la elección ciudadana y abierta de su candidata presidencial, evidenciado por la cancelación abrupta en voz del líder Alito, de las elecciones para seleccionarla, entre las aspirantesLa evidencia ha sido un duro golpe a quienes, en la mejor de las intenciones, apostaban por esta opción electoral. Pero más allá de la coyuntura, la evidencia se abona al desprestigio de la política y de los políticos que viene creciendo entre la ciudadaní





