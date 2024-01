Como ocurrió en la negociación de candidaturas al Senado, en el nuevo acuerdo de coalición opositora para contender por la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también salió ganón, pues competirá prácticamente por el mismo número de diputaciones que Acción Nacional (PAN), aunque éste obtuvo el doble triunfos que el tricolor, en 2021.

Las dirigencias del PAN, PRI y el PRD pactaron que en las elecciones de junio próximo postularán candidatos juntos en 294 de los 300 distritos electorales del país. De ellos serán siglados por el PAN 114 y 112 por el PRI, en tanto que al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le corresponderá postular solamente a 68 abanderado





ExpPolitica » / 🏆 15. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Acuerdo entre PRI y PAN revela reparto de puestosEl Acuerdo firmado por los líderes del PRI y del PAN revela el reparto de puestos a cargos de elección, confirmado por la candidata única del PRI. Esta evidencia afecta el prestigio de la política y los políticos.

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

El Banco del Bienestar firma acuerdo con Triara para servicios de centro de datosEl Banco del Bienestar ha firmado un acuerdo con Triara para recibir servicios de centro de datos después de cambiar a su proveedor anterior por irregularidades. Triara ha sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación debido a irregularidades en el manejo de fondos. El acuerdo incluye el servicio para los inmuebles centrales del banco, sucursales, cajeros automáticos, módulos para inmigrantes y oficinas ensobretadoras.

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Los mejores smartphones del 2023Hemos seleccionado los 10 mejores smartphones del 2023 por su diseño, cámara y precio.

Fuente: Hipertextual - 🏆 8. / 80 Leer más »

Los Buffalo Bills se juegan su temporada en el partido contra los Miami DolphinsUna derrota significaría el fin de la temporada para los Buffalo Bills, mientras que una victoria les daría el título de la División Este de la Conferencia Americana y un juego de playoffs en casa.

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

No habrá candidatos independientes en las elecciones de 2024 en la Ciudad de MéxicoA diferencia de 2018, en el proceso electoral de 2024 en la Ciudad de México no habrá candidatos independientes o también llamados sin partido a la Jefatura de Gobierno. A decir de algunos expertos, esto se debe a que el interés de estas figuras ya pasó, pero también el que no haya aspirantes sin partido tiene que ver con la cantidad tan grande de firmas que deben recabar (1% de la lista nominal) y los requisitos que se piden. De hecho, dicen, crear un partido político tiene menos requerimientos.

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Diputados del Congreso de la Ciudad de México reventaron la sesión sobre la continuidad de la fiscal Ernestina GodoyDespués de cinco horas de posicionamientos a favor de la fiscal Ernestina Godoy, diputados del Congreso de la Ciudad de México reventaron la sesión donde se discutía el dictamen sobre la continuidad o no de la abogada en el organismo, por lo que el debate se reanudará en próximas fechas.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »