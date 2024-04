Actriz habla sobre su carrera de 20 años

Es un referente de la pantalla, le ha dado vida a historias como , y su más reciente proyecto “Pienso cuando empecé mi carrera y trabajaba con primeras actrices, o que llevaban ya mucho tiempo trabajando. Pensaba en ellas y las admiraba.

Y el tiempo se pasa volando, ahora de repente es así como veo a todas las nuevas generaciones, y yo ya soy esa actriz que lleva más de 20 años, no lo puedo creer, pero me siento muy afortunada y muy agradecida porque desde mi primer proyecto, la verdad es que he tenido una carrera muy bonita." "He tenido la oportunidad de hacer telenovelas, series, teatro, cine, toda la evolución de la televisión a las plataformas, me han tocado muchos cambios y prácticamente son 23 años de carrera ininterrumpida, igual de repente me tomé algunos sabáticos, pero sin parar y eso la verdad es gracias al público que ve mi trabajo, a los medios que apoyan los proyectos”, compartió la actri

