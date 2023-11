Actriz es funada por disfraz de Johnny Depp y Amber Heard en Halloween y pide disculpas en redes sociales

También te puede interesar: Director de In The Fire reafirma su apoyo a Amber Heard y dice que es una guerrera en la vida real Se trató de la canadiense Emily Hampshire, famosa por su papel de Stevie Budd en la premiada serie de comedia Schitt's Creek - 100%, y ya ha pedido disculpas públicamente por su disfraz durante las festividades de Halloween. Las fotos del evento, que ella misma compartió en sus redes sociales y posteriormente eliminó, causaron un fuerte revuelo y críticas entre sus seguidores y la comunidad en línea.

Emily Hampshire, nacida el 29 de agosto de 1981 en Montreal, ha tenido una destacada carrera en la industria cinematográfica y televisiva canadiense desde 1996. Entre sus roles más emblemáticos se encuentran Angelina en Boy Meets Girl, Vivienne en Snow Cake y Jennifer Goines en la serie 12 Monkeys. Además, ha participado en proyectos recientes como Chapelwaite - 54% y La plataforma - 94%.

La elección del disfraz de Hampshire ha sido objeto de críticas debido a que parece trivializar un tema tan delicado como el abuso. Pero ella expresó su arrepentimiento y pidió disculpas a sus seguidores y al público en general, reconociendo la insensibilidad de su elección y comprometiéndose a ser más consciente en el futuro.

Tras el veredicto, Depp manifestó que las acusaciones falsas de Heard tuvieron "un impacto sísmico en mi vida y carrera". Añadió que se sintió "abrumado por el derrame de amor y el inmenso apoyo y amabilidad de todo el mundo", y que el veredicto lo dejó "en paz".

