Activision Blizzard deberá pagar una indemnización multimillonaria por acusaciones de discriminación y acoso

Años atrás surgieron muchas acusaciones en contra de Activision Blizzard por sus malas prácticas laborales que incluían discriminación, acoso y más. Uno de los casos acaba de resolverse y la compañía californiana tendrá que pagar un monto multimillonario para compensar los daños.

Luego de varias acusaciones por parte de empleadas afectadas, en 2021 el Departamento de Derechos Civiles de California (antes conocido como el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California), CRD por sus siglas en inglés, llevó a cabo una investigación para demandar a la compañía por disparidad de pago, discriminación y acoso sexual y de género, acusaciones que habrían propiciado que la compañía aceptara la unión con Microsoft.





