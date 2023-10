Acapulco: 'La colonia se deshizo, se derrumbó', damnificada busca a su familia tras impacto de 'Otis'

VIDEO: "La colonia se deshizo, se derrumbó", damnificada busca a su familia tras impacto de huracán "Otis" en Acapulco

Five Nights at Freddy's: ¿Cuál es la edad mínima para poder ver la película en el cine?En corto: El caníbal de la Guerrero, escalofriante historia del asesino que devoraba a sus víctimaslogró comunicarse con Yazmín García, una mujer que está en busca de su familia García Cruz, y de quienes no sabe nada debido a los deslaves ocurridos por el paso...

"Ya son dos días que no puedo comunicarme con mi mamá, estoy muy angustiada, la colonia se deshizo, se derrumbó toda la entrada no hay forma de cómo localizarlos, ellos se llaman Héctor García Cruz, Yael García Cruz, Itzel Alvarado Cruz, Keisha Kaori García García, Fidela Cruz Tapia", relató. headtopics.com

"Mi papá se fue ayer, intentando subir y no ha podido, está muy feo, no tienen apoyo, no tiene comida, no hay nada, no tienen luz, por favor ayúdennos", pidió Yazmín.La casa se encuentra ubicada en Calzada Pie de la Cuesta, Generación 2002, a un lado del CETIS 14.

"Por parte del gobierno no ha llegado nada, están incomunicados, se deslavó la entrada, no hay forma de subir, ni como saber porque no se han podido comunicar", contó.videos de como se encuentra su localidad. En el metraje se observa casas sin techo y como los autos quedaron bajo la tierra, piedras y árboles debido a un deslave. headtopics.com

Leer más:

El_Universal_Mx »

AMLO viaja a Acapulco tras daños causados por el huracán 'Otis'El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al puerto de Acapulco para atender las afectaciones causadas por el huracán Otis. Leer más ⮕

VIDEO: Pasajeros quedan atrapados en un autobús durante impacto del huracán “Otis” en AcapulcoHasta las 12:00 horas de este miércoles no había reportes de víctimas mortales Leer más ⮕

Gobierno de la CDMX manda apoyo a Acapulco por paso del huracán 'Otis'El jefe de gobierno, Martí Batres, giró la instrucción para canalizar apoyo especializado en búsqueda y rescate a Acapulco Leer más ⮕

FOTOS: Las devastadoras imágenes que dejó “Otis” a su paso en Acapulco, GuerreroEl poderoso fenómeno fue videograbado y captado en imágenes que han sido compartidas en redes sociales como muestra de sus efectos en la entidad Leer más ⮕

Huracán 'Otis' arrasa con hoteles, bares y negocios del Puerto de AcapulcoEl huracán llenó de escombros las calles de las costas del estado. Leer más ⮕

AMLO viaja a Acapulco, Guerrero, para conocer daños por 'Otis'AMLO viojó acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina; 'vamos allá ahora, eso es lo que les puedo decir”, dijo el presidente de México Leer más ⮕