Absuelven al único detenido por el caso 'Pegasus'

En una audiencia celebrada este viernes 12 de enero en el centro de justicia del Reclusorio Sur, un juez federal absolvió al único detenido por el caso “Pegasus”, usado para el espionaje contra empresarios, activistas y periodistas, entre ellos, Carmen Aristegui.

El motivo fue porque el representante de la Fiscalía General de la República formuló la acusación en contra de Juan Carlos García Rivera por el delito de Intervención Ilegal de Comunicaciones Agravado, sin embargo, no logró comprobar la responsabilidad del detenido en el caso de espionaje.Este no es el único caso en el que la Fiscalía General de la República falla con Alejandro Gertz Manero al frente. Existen varios que resultaron polémicos por la forma en que el Ministerio Público no logra concertar sus acusaciones y los resultados son negativos para la institució





ExpPolitica » / 🏆 15. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Juicio sobre el caso Pegasus: Fiscalía se desiste de llamar a declarar a ex secretario de Seguridad CiudadanaEn el juicio sobre el caso Pegasus se debate la responsabilidad de un particular que habría recibido órdenes de una estructura jerárquica dirigida por servidores públicos para espiar a la periodista Carmen Aristegui con el software intrusivo.

Fuente: AristeguiOnline - 🏆 43. / 51 Leer más »

Manifestantes exigen justicia por jóvenes asesinados en GuanajuatoFamiliares, amigos y habitantes de Salvatierra marcharon pacíficamente para exigir justicia por el asesinato de 11 jóvenes en la Ex Hacienda de San José del Carmen.

Fuente: Pajaropolitico - 🏆 2. / 89 Leer más »

Un monje del siglo XIII observa un evento astronómico únicoUn monje del año 1217 ha podido observar el mismo evento que algunos astrónomos en la actualidad. Abbott Burchad, líder del antiguo establecimiento religioso del Imperio Romano, Abadía imperial, durante el 1217 este personaje plasmó por escrito una experiencia única en su clase que hoy en día revela mucha información a astrónomos expertos acerca un evento enorme que se repite cada cierto tiempo.

Fuente: EnsedeCiencia - 🏆 10. / 77 Leer más »

La actriz comparte cómo vivirá esta noche especialLa actriz comparte cómo vivirá esta noche especial, enfocándose no sólo en los regalos, sino en el afecto y el respeto por las tradiciones, sin importar desde dónde viajen sus seres amados Donald Trump pidió aparecer en "Mi pobre angelito", como condición para permitir que la filmaran en su hotel. Pero, como buena madre mexicana que es, sabe que este es un momento único para disfrutar en familia y “hacer magia” para que todo salga a la perfección.

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Mejoras en la infraestructura peatonal del bulevar Venustiano CarranzaEl bulevar Venustiano Carranza, una de las principales vialidades de la ciudad, está en estudio para ser remodelado el próximo año. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila demanda mejorar el tránsito vehicular y la infraestructura peatonal. Se constató que el único semáforo peatonal se encuentra en el cruce con la calle.

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Alejandro Armenta encabeza la Toma de Protesta de los Comités de la Defensa de la 4T en PueblaEl precandidato único a la gubernatura por la mega coalición integrada por Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México, Alejandro Armenta, encabezó la Toma de Protesta de los Comités de la Defensa de la 4T en Puebla, donde habló de la inclusión efectiva y el reconocimiento de la diversidad.

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »