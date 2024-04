Absuelven al director de Red Bull acusado de acoso

Ha pasado poco más de un mes desde que el director de la escudería austriaca, Christian Horner, fuera absuelto ante el supuesto crimen de acoso contra una trabajadora de Red Bull, debido a que las pruebas no fueron lo suficientemente concretas para demostrar su culpabilidad.

Por ello, se ha dado a conocer que la mujer, quien aún se encuentra trabajando en la escudería de bebidas energéticas, se encuentra conmocionada por la decisión de absolver al británico, de quien alega fue víctima de una conducta inapropiada en el trabajo. Aunque aseguró que no puede hablar mucho del caso por temas legales, una amiga de la supuesta víctima compartió lo siguiente: 'Es imposible que la gente entienda lo que es para ella. Pero puedo decirles lo que está pasando. Cada vez que le pregunto algo, ella rompe a llorar y dice que no tiene a nadie con quien hablar porque no se le permite hablar

