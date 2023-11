Abrígate bien, el frío continuará en Hidalgo durante este jueves 2 de noviembre

Estas condiciones climatológicas serán ocasionadas por la tormenta tropical Pilar, que se desplazará desde el sur del Golfo de Tehuantepec, canales de baja presión extendidos por diversas regiones del país; el frente frío número 8 que se mantendrá al oriente de las costas de Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz.Durante el día se espera que se mantenga el cielo medio nublado además de algunos bancos de niebla, sin lluvia.

